Как решить пример 10т-3ц17кг+29т80кг?
Математика
Как решить пример 10т-3ц17кг+29т80кг?
Ответ(ы):
Гость:
39 397 кг или 39 т 3 ц 97 к
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