Даны вещества: оксид серы (6) , медь, оксид кальция, вода. Какие из этих веществ будут взаимодействовать между собой? Напишите уравнения реакций и укажите названия образующихся веществ

Химия

Даны вещества: оксид серы (6) , медь, оксид кальция, вода. Какие из этих веществ будут взаимодействовать между собой? Напишите уравнения реакций и укажите названия образующихся веществ

Автор: Гость