Сделать специальные вопросы who when what where how к предложению she cooks dinner evry monday

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Сделать специальные вопросы who when what where how к предложению she cooks dinner evry monday
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Гость:
Who cooks dinner every Monday? When she cooks dinner? What she cooks every Monday? Where she cooks every Monday? How does she cook every Monday?
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