Здравствуйте!Помогите пожалуйста с вопросом по литературе!"Над чем,смеёмся читая рассказы А. П. Чехова?
Литература
Здравствуйте!Помогите пожалуйста с вопросом по литературе!"Над чем,смеёмся читая рассказы А. П. Чехова?
Ответ(ы):
Гость:
Рассказы Чехова близки читателям по содержанию. Мы смеемся над героями, у которых есть плохие качества характера, что и высмеивает в своих произведениях Чехов. Его рассказы являются сатирическими, то есть высмеивают слабости, плохие качества и глупость героев, и также учат читателей бороться со своими недостатками и плохими качествами. А так мы смеемся над героями, которые глупы, которые не знают ничего о жизни, и которые неправильно поступают, мы ставим себя на их место и понимаем. что мы поступили бы вовсе по другому.
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