Какие вопросы относятся к неопределенной форме глагола? 1)Что делал? 2)Что делать? 3)Что делает? 4)Что сделать? 5)Что сделал?

Русский язык
Какие вопросы относятся к неопределенной форме глагола? 1)Что делал? 2)Что делать? 3)Что делает? 4)Что сделать? 5)Что сделал?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Неопределенная форма- что делал? что делать? что делает? (короче, где нет приставки с) :)
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