Помогите пожалуйста. В повести А. С. Пушкина "Пиковая дама" воспалённое воображен??е Германа превращает даму пик: А) в бабушку конногвардейца Нарумова. Б) в бабушку Томского.

Литература
Помогите пожалуйста. В повести А. С. Пушкина "Пиковая дама" воспалённое воображен??е Германа превращает даму пик: А) в бабушку конногвардейца Нарумова. Б) в бабушку Томского.
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Ответ(ы):
Гость:
Это Б) точно я читал ))))))))))
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