Помогите пожалуйста. В повести А. С. Пушкина "Пиковая дама" воспалённое воображен??е Германа превращает даму пик: А) в бабушку конногвардейца Нарумова. Б) в бабушку Томского.

Литература

Помогите пожалуйста. В повести А. С. Пушкина "Пиковая дама" воспалённое воображен??е Германа превращает даму пик: А) в бабушку конногвардейца Нарумова. Б) в бабушку Томского.

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