Помогите составить сложное предложение со словом Сибирь!
Русский язык
Помогите составить сложное предложение со словом Сибирь!
Ответ(ы):
Гость:
Был спущен на воду очередной ледокол-атомоход «Сибирь» , и можно не сомневаться, что за ним последуют новые, более мощные и совершенные суда.
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