Кто боится щекотки больше, мальчики или девочки? почему?

Биология
Кто боится щекотки больше, мальчики или девочки? почему?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Вставьте правильный модальный глагол my sister was taking an exam at the University and i ... look after her baby. a) have to b) must c) had to...
Ответить
Математика
Приведите дроби к общему знаменателю: 15/98 и 13/72
Ответить
Українська мова
Написати твір роздум (5-7 речень) на тему "Вірний приятель- то найбільший скарб" ,вик??риставши щонайменше три слова з довідки. ДОВІДКА; Чесний,с...
Ответить
Русский язык
Помогите составить сложное предложение со словом Сибирь!
Ответить
Математика
Как решить пример 10т-3ц17кг+29т80кг?
Ответить