1)2 метил ,2 пентен 2) 2,2,5,5 тетраметил ,3 гептин 3)2 метил ,3 гексин 4) 2,3,4 метин пента??
Химия
1)2 метил ,2 пентен 2) 2,2,5,5 тетраметил ,3 гептин 3)2 метил ,3 гексин 4) 2,3,4 метин пента??
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