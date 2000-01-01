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1\2 × x = 1\6 найдите неизвестное число
Математика
1\2 × x = 1\6 найдите неизвестное число
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Гость:
1/2х=1/6 х=1/6:1/2=1/3
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X*150=600000:2000 1000:x=1500:300 65872+x=100*10000 278367-x=1000000:1000
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