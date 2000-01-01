X*150=600000:2000 1000:x=1500:300 65872+x=100*10000 278367-x=1000000:1000
Математика
X*150=600000:2000 1000:x=1500:300 65872+x=100*10000 278367-x=1000000:1000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X*150=600000:200 x*150=300 x=300:150 x=2 1000:x=1500:300 1000:x=5 x=1000*5 x=5000 65872+x=100*10000 65872+x=1000000 x=1000000-65872 x=924128 278367-x=1000000:1000 278367-x=1000 278367-1000=x 277367=x
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