Что такое ПОЭТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ?
Литература
Что такое ПОЭТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На древнегреческом языке «поэзия» означает словесное действие. Оно воистину сродни музыке, власть которой над сердцем известна многим...
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