Что такое ПОЭТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ?

Литература
Что такое ПОЭТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На древнегреческом языке «поэзия» означает словесное действие. Оно воистину сродни музыке,  власть которой над сердцем известна многим...
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