У Тани было 14 книг.Она подарила 1 книгу.Сколько книг осталось у Тани

Математика
У Тани было 14 книг.Она подарила 1 книгу.Сколько книг осталось у Тани
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14-1=13(книг) Ответ: 13 книг у нее осталось
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