Во второй части стихотворения подчеркни глаголы в повелительной форме

Русский язык
Во второй части стихотворения подчеркни глаголы в повелительной форме
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Гость:
Спи,вой,не тревожьте
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