1)2а - 8а + 3а 4)8в+4в-7в 2)7а-13а-4а 5)0,6с -с+0,5с 3)9в-5в-3в 6)2,9с+3с-10с Пожалуйста с решением

Математика
1)2а - 8а + 3а 4)8в+4в-7в 2)7а-13а-4а 5)0,6с -с+0,5с 3)9в-5в-3в 6)2,9с+3с-10с Пожалуйста с решением
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2a-8a+3a=-3a 2)7a-13a-4a=-10a 3)9b-5b-3b=b 4)8b+4b-7b=5b 5)0,6c-c+0,5c=0,1c 6)2,9c+3c-10c=-4,1c
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