Морфемный разбор слов косолапый,белоствольной

Русский язык
Морфемный разбор слов косолапый,белоствольной
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Косолапый кос- корень о- соединительная гласная лап- корень ый- окончание белоствольный бел- корень о- соединительная гласная стволь- корень н- суффикс ой- окончание
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