Срочно!! Задание: Твір на тему "Екскурсія Персією (Персія)"

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Home » Кратко » Краткое содержание мифа о ПерсееКраткое содержание мифа о Персее5 Декабрь 2015Царю Аргоса Акрисию небеса подарили неземной красоты дочь – Данаю, но он всегда хотел, чтобы небеса послали ему сыновей. Оракул поведал царю, что не только Акрисий никогда не будет отцом сына, но также, что мальчик, которого родит его дочь, окажется тем, кто убьёт его. Единственным вариантом попытаться воспрепятствовать этому пророчеству, могло бы быть убийство дочери Данаи, но царь боялся возмездия богов. После долгих раздумий, он заключает Данаю в башню и приставляет к ней свирепых псов для охраны, чтобы никто не смог проникнуть к ней в темницу.Акрисий не ожидал, однако, что Зевс, окрыленный любовью к красавице, придёт к ней, превратившись в дождевые капли. Вскоре после этого Даная стала матерью. Сына назвали Персеем. Ослеплённый страхом отец приказал запереть Персея и Данаю в сундуке, и бросить их в океан — так они будут обречены на вечные скитания по свету, уносимые волнами. К счастью (или благодаря Зевсу), сундук благополучно достиг небольшого острова — Сериф, где был пойман рыбаком по имени Диктис, являвшимся братом царя тех мест.Освобожденных пленников поселили в покоях царя Серифа Полидекта. Вскоре брат Диктиса, царь Полидект влюбляется в Данаю. Она ни решительно отказывается становиться его супругой. Персей, подрос и возмужал, поэтому, поддерживая все решения матери, всячески препятствует браку, и становится непреодолимой преградой для царя в получении желаемого. Тогда Полидект решает избавиться от преданного сына Дании. Царь объявляет о намерении жениться на другой красавице – дочери героя Пелопса – Гипподамии.В связи с таким положительным исходом прений, успокоившийся и окрыленный отсутствием угрозы порабощения духа его матери, Персей обмолвился, что даже голову Медузы-Горгоны готов принести в дар царю, по случаю такого знаменательного события. Она была одной смертной и самой ужасающей из трех сестер.Полидект, с целью избавиться от Персея, который был единственным препятствием перед царем в достижении своей цели, убедил юношу, убить Медузу — непобедимое чудовище с шевелящимися змеями вместо волос и острыми как кинжалы клыками. Полидекту этот подвиг казался невозможным, потому что она имела настолько устрашающий вид, что всякий, кто даже мельком взглянет на змей, от оцепенения превращался мгновенно в камень.Гермес и Афина дали Персею советы и меч, способный пронзить чешуи Медузы. Они сказали, чтобы Персей боролся с Медузой, глядя лишь на её отражение в специально отполированном зеркальном щите, который они ему вручили. Он также должен был быть экипирован крылатыми сандалиями, головным убором повелителя царства мертвых — Аида, позволяющим ему быть невидимым, и специальной сумкой, для хранения отсеченной головы Медузы-Горгоны.Только стигийским нимфам было под силу предоставить такое магическое обмундирование. Расположение нимф является тайной, и Персей должен был выведать его у трех сестер — мрачных лебедеподобных грай, которые олицетворяли старость. Они втроем обладают только одним глазом и одним зубом, и чередуются в их использовании.Персей находит сестер и крадет у них зуб и глазное яблоко, обещая их в обмен на сведения о расположении нимф.Персей находит и убивает Медузу, и, будучи невидимым, летит обратно к своей матери. Когда перед ним раскрылась страна Эфиопия, он увидел красивую молодую девушку – Андромеду, прикованную цепями к скале, поскольку её принесли в дар морскому чудовищу. Персей был очарован её красотой. Её обрекли на муки по причине того, что её глупой матерью были произнесены фразы о том, что царица затмит красотой любую богиню.Последние пожелали отомстить за столь надменные заявления. На землю, которой правил её отец, направили стихийные бедствия, прекратить которые можно лишь смертью дочери. Персей,воспользовавшись мечем и скрывшись под шапкой-невидимкой, убивает чудовищного змея и отправляется с Андромедой домой.Когда он возвращается на остров, то обнаруживает, что Даная и Диктис скрываются от царя, решившего воспользоваться отсутствием Персея, и насильно стать супругом его матери. Царь в это время устроил прием для всего своего окружения. Персей, прибыв на пир царя, вытащил из мешка голову Медузы, взгляд на которую обратил всех мужей в каменные статуи. Персейразыскал Данаю в храме и сделал Диктиса правителем тех мест.Несколько позже Даная и Персей вернулись в Аргос в поисках царя. Они надеялись, что он оттаял по отношению к ним. Но когда они достигли Аргоса, они поняли, что, узнав о предстоящем их визите, он бежал прочь с родной земли. Однажды, Персей соревновался в атлетических состязаниях по метанию диска. Во время одного из бросков его диск устремился далеко в сторону от цели на зрителя в толпе, убив его на месте. Этим зрителем оказался Акрисий. Так исполнилось пророчество Аполлона.