Как определить орфаграмму помогите
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Как определить орфаграмму помогите
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Гость:
Нужно знать правила. есть слова исключения, которые также надо знать. а также можно подобрать проверочное слово, чтобы буква, которую мы хотим проверить, была под ударением)
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