выделить простые числа 21 , 13 , 72, 19 ,81 ,23
Математика
выделить простые числа 21 , 13 , 72, 19 ,81 ,23
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21 13 72 19 81 23 вроде так ?
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