Покров тела белой плонарии печеночный сосальщик бычий цепень
Биология
Покров тела белой плонарии печеночный сосальщик бычий цепень
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Гость:
Покровы тела. Снаружи тело покрыто однослойным эпителием. У ресничных червей, или турбеллярий, эпителий состоит из клеток, несущих реснички. Сосальщики, моногенеи, цестодообразные и ленточные черви на протяжении большей части жизни лишены ресничного эпителия (хотя ресничные клетки могут встречаться у личиночных форм); их покровы представлены так называемым тегументом, в ряде групп несущим микроворсинки или хитиновые крючки. Плоских червей, обладающих тегументом, относят к группе Neodermata. Плоские черви могут регенерировать 6/7 своего тела.
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