Сколько сантиметров составляет половина 1 дц? Сколько сантиметров составляет 1/10 метра? Сколько сантиметров составляет четверть 20 см? Какова длина полоски, если 1/5 её равна 6 см? Какова длина проволоки, если половина её равн...

Математика

Сколько сантиметров составляет половина 1 дц? Сколько сантиметров составляет 1/10 метра? Сколько сантиметров составляет четверть 20 см? Какова длина полоски, если 1/5 её равна 6 см? Какова длина проволоки, если половина её равна 9 см ? Какова длина, верёвки, если четверть её равна 3 м?

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