Какая планета на небосводе самая яркая для земного наблюдателя?
Окружающий мир
Какая планета на небосводе самая яркая для земного наблюдателя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Планеты, по сути, не изучают свет, а всего лишь отражают его. Нам кажется, что луна ночью светится, а на самом же деле просто отражает часть солнечного света
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