Укажи строку , где во всех словах гласные звуки в корне слова не требуют проверки .?? )снег , поле , доска река. б )цветк , зимний травушка мостик . в) коза , пчела , стена , плечо . Г ) земля , вода , дожди , гора

Русский язык

Укажи строку , где во всех словах гласные звуки в корне слова не требуют проверки .?? )снег , поле , доска река. б )цветк , зимний травушка мостик . в) коза , пчела , стена , плечо . Г ) земля , вода , дожди , гора

Автор: Гость