Укажи строку , где во всех словах гласные звуки в корне слова не требуют проверки .?? )снег , поле , доска река. б )цветк , зимний травушка мостик . в) коза , пчела , стена , плечо . Г ) земля , вода , дожди , гора
Русский язык
Укажи строку , где во всех словах гласные звуки в корне слова не требуют проверки .?? )снег , поле , доска река. б )цветк , зимний травушка мостик . в) коза , пчела , стена , плечо . Г ) земля , вода , дожди , гора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б) цветк. зимний. травушка. мостик.
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