Вставь слова из текста так чтобы предложения имели смысл Любое_____растение производит_____ Сахар употребляемый нами в пищу называется_______ вот текст Сахар - это сладкий на вкус пищевой продукт.Он входит в состав мороже...

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Вставь слова из текста так чтобы предложения имели смысл Любое_____растение производит_____ Сахар употребляемый нами в пищу называется_______ вот текст Сахар - это сладкий на вкус пищевой продукт.Он входит в состав мороженого,конфет и фруктовый вод.Кристаллы сахара мы добавляем в кашу,кофе или чай.Сахар снабжает наш организм энергией,причём быстрее,чем любая другая пища.Но надо помнить,что неумеренное к разрушению зубов.Сахар содержит углевод,водород и кислород.Различное сочетание групп атомов образуют различные виды сахара.Сахар,который мы употребляем в пищу,называют сахарозой.Любое зелёное растение производит сахар.Тот сахар,который мы используем в пищу,получают из двух растений:сахарного тростника и сахарной свёклы.Сахарный тростник- это разновидность гигантский травы.Сахарная свёкла - это овощ,толстый корень которого богат сахаром. Заранее огромное спасибо)))

Автор: Гость