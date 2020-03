Повідомлення про найкращу подію в своєму житті

Гость: Гость:

Have you ever been on Picadilly street? Yes, I have! It was a wonderfull trip! Let's see, I will tell you! Picadilly street is famous one in London. One calls her as Picadilly Circus. It is the centre of night life in the West End. This is one of the most popular meeting points of London, probably second only to Trafalgar Square. It is actually quite small, and most people are rather disappointed when they see it for the first time because they had imagined it would be much bigger. Piccadilly Circus is a dynamic and picturesque place with a happy and lively cosmopolitan atmosphere. There stroll people who come from the most far-flung countries in the world, of all races, dressed in their national clothes. Groups of people like to gather around the foot of the statue of Eros, the god of love, work of Sir Alfred Gilbert. They form a brightly colourful picture. Piccadilly Circus is a West End shopping centre. There are many shops with big advertisements, belonging to different foreign firms there. So, did it wonder you? Me too! Перевод Ты когда-нибудь была на Пикадилли ? Я была! Это была чудесная поездка! Давайте посмотрим, я Вам расскажу! Улица Пикадилли одна из известных в Лондоне.Ее называют улицой Пикадилли. Это центр ночной жизни в Вест-Энде. Это один из самых популярных мест встречи Лондона, вероятно, второй только на Трафальгарскую площадь. Она на самом деле очень маленькая, и большинство людей весьма разочарованы, когда они видят его в первый раз, потому что они думали что будет гораздо больше. Пикадилли является динамичной и живописным местом с счастливой и оживленной космополитической атмосферой. Там прогуливаются люди, которые приезжают из самых отдаленных стран в мире, всех рас, одетых в национальную одежду. Группы людей любят собираться вокруг подножия статуи Эроса, бога любви, работы сэра Альфреда Гилберта. Они образуют ярко красочную картину. Пикадилли - тоговый центр West End. Там есть много магазинов с большими рекламными объявлениями, принадлежащие к различным иностранным фирмам . Это тебя удивило? Меня тоже!