Напишите пож. основные функции опорно двигательной пищеварительной дыхательной ?? кровеносной выделительной и половой системы мне срочная нужно

Биология
Напишите пож. основные функции опорно двигательной пищеварительной дыхательной ?? кровеносной выделительной и половой системы мне срочная нужно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опрорно двигательная система позволяет передвигаться пищеварительная позволяет переваривать пищу дыхательная позволяет дышать половая позволяет размножаться кровеностно выделительная позволяет выделять полезные организмы в кровь
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