Напишите пож. основные функции опорно двигательной пищеварительной дыхательной ?? кровеносной выделительной и половой системы мне срочная нужно

Биология

Напишите пож. основные функции опорно двигательной пищеварительной дыхательной ?? кровеносной выделительной и половой системы мне срочная нужно

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