Вспомните имя князя-крестителя Руси. а) Рюрик Б) Илья в) Всеволод Г) Владимир

История

Вспомните имя князя-крестителя Руси. а) Рюрик Б) Илья в) Всеволод Г) Владимир

Автор: Гость