Вспомните имя князя-крестителя Руси. а) Рюрик Б) Илья в) Всеволод Г) Владимир
История
Вспомните имя князя-крестителя Руси. а) Рюрик Б) Илья в) Всеволод Г) Владимир
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)Рюрик первый не русский царь
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