Решить ГРАФИЧЕСКИ!! подробнее х^2+y^2=16 х^2-y=4 Система

Алгебра
Решить ГРАФИЧЕСКИ!! подробнее х^2+y^2=16 х^2-y=4 Система
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Гость:
Точки пересечения: решения системы
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