676 задание решите пж быстро

Математика
676 задание решите пж быстро
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 88 = 2*2*2*11 ; 136 = 2*2*2*17 ; 222= 2*3*37 ; 246 = 2*3*41; 385=5*7*11 ;  435 = 5*3*29 ; 530 = 5*2*53 ; 555 = 5*3*37. 2) 396= 2*2*3*3*11 ; 456 =2*2*2*3*19 ; 504 =2*2*2*7*3*3 ; 700 = 7*2*2*5*5 ;  594 = 2*3*3*3*11 ; 1170 = 2*5*3*3*13 ; 2320 = 2*2*2*2*5*29 ; 3100 = 5*5*2*2*31   
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