1.После Второй мировой войны доля заработной платы во всех странах была выше, чем до войны. Почему произошли такие. изменения?
История
1.После Второй мировой войны доля заработной платы во всех странах была выше, чем до войны. Почему произошли такие. изменения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1) Значительно выросла стабилизирующая роль государства, которое своими закупками и капиталовложениями поддерживает агрегатный спрос, а также противодействует чрезмерным колебаниям конъюнктуры мерами фискальной и кредитно-денежной политики.(2) Ориентируясь на более стабильный спрос, компании стали смелее внедрять достижения технического прогресса, что совпало с новой научно-технической революцией, быстрым ростом новых наукоемких отраслей, автоматизацией производства, массовым внедрением компьютеров, новых материалов и технолгий.(3) Внедрение принципиально новых информационных технологий позволило значительно улучшить прогнозирование рынков, более оперативно приспосабливаться к колебаниям конъюнктуры. В значительной мере предприятия перестали работать, как прежде, на неизвестный рынок, руководствоваться долговременными планами производства и капиталовложений.(4) Произошел перелом к лучшему в развитии сферы личного потребления. Капитализм постепенно перешел от стадии экстенисвной и интенсивной физической эксплуатации живого труда (по Марксу) к “обществу потребления”, в котором реальная заработная плата в долговременном аспекте растет соразмерно росту средней производительности живого труда.
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