1.После Второй мировой войны доля заработной платы во всех странах была выше, чем до войны. Почему произошли такие. изменения?

Гость: Гость:

(1) Значительно выросла стабилизирующая роль государства, которое своими закупками и капиталовложениями поддерживает агрегатный спрос, а также противодействует чрезмерным колебаниям конъюнктуры мерами фискальной и кредитно-денежной политики.(2) Ориентируясь на более стабильный спрос, компании стали смелее внедрять достижения технического прогресса, что совпало с новой научно-технической революцией, быстрым ростом новых наукоемких отраслей, автоматизацией производства, массовым внедрением компьютеров, новых материалов и технолгий.(3) Внедрение принципиально новых информационных технологий позволило значительно улучшить прогнозирование рынков, более оперативно приспосабливаться к колебаниям конъюнктуры. В значительной мере предприятия перестали работать, как прежде, на неизвестный рынок, руководствоваться долговременными планами производства и капиталовложений.(4) Произошел перелом к лучшему в развитии сферы личного потребления. Капитализм постепенно перешел от стадии экстенисвной и интенсивной физической эксплуатации живого труда (по Марксу) к “обществу потребления”, в котором реальная заработная плата в долговременном аспекте растет соразмерно росту средней производительности живого труда.