Для собора из лекарственых трав берут 2 части шалфея и 5 частей ромашки.какова масса таково сбора, если в нём шалфея на 150 г меньше чем ромашки.

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Решение: Шалфея в сборе на 150г меньше чем ромашки, что составляет в частях: 5-2=3(части) Масса в частях всего сбора равна: 2+5=7(частей), обозначим её за (х)г На основании этих данных составим пропорцию: 3ч - 150г 7ч - х г х=7*150:3=7*50=350(г) Ответ: Масса сбора 350г