Следы путаНы или путаННы? И какой вопрос: Что сделаны? Или Каковы?

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Следы путаНы или путаННы? И какой вопрос: Что сделаны? Или Каковы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется что это краткое причастие, а в кратких причастиях пишется всегда одна -н-. Вопрос каковы?
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