Составьте схему к каждому предложению: 1. "Вода-это жизнь",-думал я, когда плыл по р??боватым просторам Онежского озера. 2. Оно манило к себе прозрачностью и глубиной. 3. Озеро постоянно меняло свои краски . 4. На рассвете ...

Русский язык
Составьте схему к каждому предложению: 1. "Вода-это жизнь",-думал я, когда плыл по р??боватым просторам Онежского озера. 2. Оно манило к себе прозрачностью и глубиной. 3. Озеро постоянно меняло свои краски . 4. На рассвете вода была темной-темной,холодной и неприветливой . 5. Потом цвет озера стал оловянным. 6. Когда лучи солнца заиграли на нашем парусе, потеплели и краски озера. Помогите!
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1."ПР,"-а. 2[-=] 3[-=] 4[~,~ и ~] 5[-=] 6[-=] , [=-]
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