Словосочетание для слов Велось ... Вилось ... Выпали ... Залезать ... Заливать ... Запевать ... Запивать ... Прлоскать ... Поласкать ... Скрепить... Скрипеть... Спеши... Спиши... Вспаши...

Русский язык
Словосочетание для слов Велось ... Вилось ... Выпали ... Залезать ... Заливать ... Запевать ... Запивать ... Прлоскать ... Поласкать ... Скрепить... Скрипеть... Спеши... Спиши... Вспаши...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Велось чудо выпали листья залезать на дерево заливать горку запевать песню запивать соком полоскать белье скрепить бумагу скрипеть дверю спиши у девочки вспаши огород Это все что знаю
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