Откуда появилось слово "деньга"? НЕ ДЕНЬГИ, А ИМЕННО ДЕНЬГА

Экономика
Откуда появилось слово "деньга"? НЕ ДЕНЬГИ, А ИМЕННО ДЕНЬГА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По самой распространённой версии, русское слово «деньги» (ед. ч., уст. «деньга») произошло от тюркского  «теңге» или от хазарского « Тамга» — «тавро», «клеймо», «печать».
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