Помогите пожалуйста школа находится между библиотекой и домом расстояние от дома до школы 115 М от школы до библиотеки 28 М сколько всего метров пройдет Петя от дома до библиотеки и обратно
Математика
Помогите пожалуйста школа находится между библиотекой и домом расстояние от дома до школы 115 М от школы до библиотеки 28 М сколько всего метров пройдет Петя от дома до библиотеки и обратно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
115+28=143м-от дома до библиотеки 142+142=284м-туда и обратно
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