Помогите пожалуйста школа находится между библиотекой и домом расстояние от дома до школы 115 М от школы до библиотеки 28 М сколько всего метров пройдет Петя от дома до библиотеки и обратно

Математика

Помогите пожалуйста школа находится между библиотекой и домом расстояние от дома до школы 115 М от школы до библиотеки 28 М сколько всего метров пройдет Петя от дома до библиотеки и обратно

Автор: Гость