Функция задана формулой f(x)=3-4x. найдите верное равенство: 1) f(-2)= -5 2) f(0.5)=1 3) f(0)= -1 4) f(-1)=-1

Математика
Функция задана формулой f(x)=3-4x. найдите верное равенство: 1) f(-2)= -5 2) f(0.5)=1 3) f(0)= -1 4) f(-1)=-1
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Гость:
2)f(0.5)=1 и все. просто подставь х
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