Дыбыс нешиге бөлинеди? Мәтін дегенимиз не?
Қазақ тiлi
Дыбыс нешиге бөлинеди? Мәтін дегенимиз не?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дыбыс дауысты дауыссыз болып 2 ге болынеды .матин деген бирнеше сөзден куралган сөйлем жиынтыгы солаи сиакты
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