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Математика
Задание номер 8. нажмите на фото.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х^100=10200 Х=10200:100 Х=102 3400:х=34 Х=3400:34 Х=100
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