Периметр прямоугольника равен 40 см а одна из его сторон равна 4 см.Расписать Подро??но

Геометрия
Периметр прямоугольника равен 40 см а одна из его сторон равна 4 см.Расписать Подро??но
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4×2=8(см)-две стороны 40-8=32(см)-осталось для второй стороны 32:2=16(см)- вторая сторона Ответ:16см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Докажите тождество: cos'2 (4П+x) = 1 - sin'2 (22П-x)
Ответить
Физика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!1)Какие примеры показывают,что при взаимодействии меняются ??корости тела? 2)Опишите явление взаимодействия тел на примере ...
Ответить
Русский язык
Укажи строку , где во всех словах гласные звуки в корне слова не требуют проверки .?? )снег , поле , доска река. б )цветк , зимний травушка мостик ...
Ответить
Алгебра
Номер 222!!! Помогиие пж!
Ответить
История
Интервю с финикийцем написать
Ответить