Периметр прямоугольника равен 40 см а одна из его сторон равна 4 см.Расписать Подро??но
Геометрия
Периметр прямоугольника равен 40 см а одна из его сторон равна 4 см.Расписать Подро??но
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4×2=8(см)-две стороны 40-8=32(см)-осталось для второй стороны 32:2=16(см)- вторая сторона Ответ:16см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!1)Какие примеры показывают,что при взаимодействии меняются ??корости тела? 2)Опишите явление взаимодействия тел на примере ...
Русский язык
Укажи строку , где во всех словах гласные звуки в корне слова не требуют проверки .?? )снег , поле , доска река. б )цветк , зимний травушка мостик ...
Алгебра