Докажите тождество: cos'2 (4П+x) = 1 - sin'2 (22П-x)

Алгебра
Докажите тождество: cos'2 (4П+x) = 1 - sin'2 (22П-x)
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