ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!1)Какие примеры показывают,что при взаимодействии меняются ??корости тела? 2)Опишите явление взаимодействия тел на примере выстрела из ружья(винтовки)

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Если одно тело взаимодействует с другим то по инерции сила одного тела передастся другому телу. выстрел из ружья. Когда пуля вылетает то пороховой заряд или напор газов выталкивают снаряд ( пулю) и при выталкивании винтовка создаёт так называемую отдачу. Это от того что газы ( или порох ) также влияют на винтовку.