ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!1)Какие примеры показывают,что при взаимодействии меняются ??корости тела? 2)Опишите явление взаимодействия тел на примере выстрела из ружья(винтовки)
Физика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!1)Какие примеры показывают,что при взаимодействии меняются ??корости тела? 2)Опишите явление взаимодействия тел на примере выстрела из ружья(винтовки)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если одно тело взаимодействует с другим то по инерции сила одного тела передастся другому телу. выстрел из ружья. Когда пуля вылетает то пороховой заряд или напор газов выталкивают снаряд ( пулю) и при выталкивании винтовка создаёт так называемую отдачу. Это от того что газы ( или порох ) также влияют на винтовку.
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