Помогите очень надо номер155
Русский язык
Помогите очень надо номер155
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гнездо-гнезды,весло-веслы,пчела-пчелы,сестра-сестры,ведро-ведры,слеза-слезы,бревно-бревны,зерно-зерны Везу-вез,несу-нес,пеку-испеч Тепло-теплый,темно-темный,весело-веселый
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Физика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!1)Какие примеры показывают,что при взаимодействии меняются ??корости тела? 2)Опишите явление взаимодействия тел на примере ...
Русский язык
Укажи строку , где во всех словах гласные звуки в корне слова не требуют проверки .?? )снег , поле , доска река. б )цветк , зимний травушка мостик ...
Алгебра