Помогите очень надо номер155

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Помогите очень надо номер155
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гнездо-гнезды,весло-веслы,пчела-пчелы,сестра-сестры,ведро-ведры,слеза-слезы,бревно-бревны,зерно-зерны Везу-вез,несу-нес,пеку-испеч Тепло-теплый,темно-темный,весело-веселый
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