Диалог составьте плиззз скорей
Қазақ тiлi
Диалог составьте плиззз скорей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сəлем Нурсултан! Сəлем Айнур! Қалың қалай? Жақсы, ал сенде? Менде бəрі жақсы!
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