Для чего нужен зародышевый корешок у однодольного растения?Заранее спасибо!

Биология
Для чего нужен зародышевый корешок у однодольного растения?Заранее спасибо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прежде всего после двойного оплодотворения начинает делиться ядро центральной клетки зародышевого мешка. У растений с крупным, широким зародышевым мешком, преимущественно у раздельнолепестных и однодольных, путем деления этого ядра образуется много ядер, располагающихся в постенной протоплазме. Затем между ними одновременно возникают перегородки (так называемое свободное образование клеток); образовавшиеся клетки размножаются еще делением, заполняют весь зародышевый мешок, и получается многоклеточная ткань - эндосперм (белок )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
12078:3•21750:614•2931:5862
Ответить
Русский язык
Морфемный разбор слов косолапый,белоствольной
Ответить
Обществознание
Реши жизненную задачу: Ситуация: Родители настаивают на том, чтобы их ребенок ходил в воскресную школу и получил религиозное воспитание. Ребено...
Ответить
Русский язык
Номер 181 сделайте пожалуйста
Ответить
Алгебра
Решите уравнение: х-4/3 - х/2 =5 Помогите пожалуйста,СРОЧНО нужно!!!!!!!!
Ответить