Для чего нужен зародышевый корешок у однодольного растения?Заранее спасибо!
Биология
Для чего нужен зародышевый корешок у однодольного растения?Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прежде всего после двойного оплодотворения начинает делиться ядро центральной клетки зародышевого мешка. У растений с крупным, широким зародышевым мешком, преимущественно у раздельнолепестных и однодольных, путем деления этого ядра образуется много ядер, располагающихся в постенной протоплазме. Затем между ними одновременно возникают перегородки (так называемое свободное образование клеток); образовавшиеся клетки размножаются еще делением, заполняют весь зародышевый мешок, и получается многоклеточная ткань - эндосперм (белок )
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