(1-3/4)*(4/5-3/4) решите по действиям
Математика
(1-3/4)*(4/5-3/4) решите по действиям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( 1-3/4)*(4/5-3/4) 1) 1-3/4 = 4/4-3/4=1/4 2) 4/5-3/4=9/20-8/20=1/20 3)1/4*1/20=1/80 Ответ : 1/80
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