Объем прямоугольного параллелепипеда 84см3. Этот параллелепипед разделили на две ??асти. Найдите Объем каждой части если: Объем одной части в 6 раз больше объема другой; Объем одной части на 40см3 больше объема другой;
Математика
Объем прямоугольного параллелепипеда 84см3. Этот параллелепипед разделили на две ??асти. Найдите Объем каждой части если: Объем одной части в 6 раз больше объема другой; Объем одной части на 40см3 больше объема другой;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) пусть x см3 - объем одной части, тогда 6х см3 объем другой части. Известно, что общий объем 84 см3.х+6х=847х=84х=1212 см3 объем одной части12*6=72 (см3) объем другой части б) хсм3 - объем одной части(х+40) см3 объем другой частих+х+40=842х=44х=2222см3 - объем одной части22+40=62(см3) объем другой частинадеюсь помогла!?
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