Объем прямоугольного параллелепипеда 84см3. Этот параллелепипед разделили на две ??асти. Найдите Объем каждой части если: Объем одной части в 6 раз больше объема другой; Объем одной части на 40см3 больше объема другой;

Математика

Объем прямоугольного параллелепипеда 84см3. Этот параллелепипед разделили на две ??асти. Найдите Объем каждой части если: Объем одной части в 6 раз больше объема другой; Объем одной части на 40см3 больше объема другой;

Автор: Гость