My friends and his family. This is my friend

Английский язык
My friends and his family. This is my friend
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мои друзья и его семья. Это мой друг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
1. Почему ель в парке грустная? 2. Почему елки во дворах радостные?
Ответить
Биология
Помогите... пожалуйста.. что такое выделение???
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста срочно!!!! Номера (823-826)
Ответить
Русский язык
КРУГОМ БЫЛО ТИХО-ТИХО ТАК ЧТО СЛЫШАЛСЯ МАЛЕЙШИЙ ШОРОХ - поставь запятую
Ответить
Русский язык
Зимовье фонетический разбор
Ответить