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My friends and his family. This is my friend
Английский язык
My friends and his family. This is my friend
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Гость:
Мои друзья и его семья. Это мой друг
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