15, 3:5= столбиком СРОЧНО ПОМОГИТЕ
Математика
15, 3:5= столбиком СРОЧНО ПОМОГИТЕ
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Гость:
15,30/5 15 3,06 30 30 0
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