15, 3:5= столбиком СРОЧНО ПОМОГИТЕ

Математика
15, 3:5= столбиком СРОЧНО ПОМОГИТЕ
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  15,30/5   15      3,06        30        30          0
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