(1/30-5/6)-(-3,9-2,2)-5,3 решите по действиям пожалуйста
Математика
(1/30-5/6)-(-3,9-2,2)-5,3 решите по действиям пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1/30-5/6)-(-3,9-2,2)-5,3=0 1)1/30-5/6=1/30-25/30= - 24/30= -4/5 2)-3,9-2,2=-6,1 3)-4/5-(- 6,1)= -0,8+6,1=5,3 4) 5,3-5,3=0
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